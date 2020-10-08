Об этом сообщает BBC.

Движение началось из США 4 октября, на этот момент декларацию подписали более 11 тысяч ученых и медиков и более 100 тысяч представителей общественности.

Они заявляют, что сохранение карантина до появления вакцины может нанести «непоправимый ущерб». По мнению участников движения, больше всех пострадают социально незащищенные группы населения. Так, карантин может привести к снижению показателей прививок в детстве и к ухудшению ухода за заболеваниями сердца и раком.

Участники движения уверяют, что риск подхватить коронавирус в тысячу раз больше у пожилых людей и людей со слабым здоровьем, в то же время дети больше подвержены гриппу, чем COVID-19.

Напомним, 7 октября в мире COVID-19 обнаружили у 339 тысяч человек. Умерло в этот день 5 тысяч 822 пациентов.