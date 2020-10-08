Во Львовском лицее международных отношений имени Василия Стуса зафиксировали вспышку коронавируса среди учителей и учеников.

Как сообщили в лицее, с завтрашнего дня у них досрочно начнутся каникулы.

— Для прерывания цепи заболеваемости администрация лицея по решению педсовета от 7 октября переносит каникулы, а именно: с 9 по 16 октября. С 19 по 23 октября лицей будет работать дистанционно, - сказано в сообщении.

Там отмечают, что по состоянию на 8 октября 22 педагога находятся на больничном. У 6 из них обнаружили COVID-19. Также коронавирус подтвердили у двух учеников заведения. На самоизоляции работают 6 классов, а дистанционно — 7 классов.

Напомним, что глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, сколько украинских учеников и учителей находятся на самоизоляции.