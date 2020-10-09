Мэр Николаева Александр Сенкевич возмущен тем, что руководство областного центра лечения инфекционных заболеваний отказывается передать необходимые городу 6 аппаратов ИВЛ.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Городской голова рассказал, что Николаеву не хватает 6 аппаратов искусственной вентиляции легких, чтобы заключить «ковидные пакеты» с Национальной службой здоровья для трех медучреждений.

— Городу сегодня нужно еще шесть ИВЛ. Мы сегодня открывает ковидные пакеты о НСЗУ и у нас есть родильный дом № 1, детская больница и 5-я городская больница. Нам нужно дополнительно шесть новых ИВЛ экспрерт-класса. Мы обратились в областную инфекционную больницу и нам отказали. Сегодня я позвонил Татьяне Викторовне Стахевич (замглавы ОГА, — прим.) для того, чтобы мы документами передали эти ИВЛы — с того 21 ИВЛ, которые покупал Алексей Афанасьевич Вадатурский (гендиректор «Нибулона», — прим.), нам передали 6 в наши 3 больницы, — сказал Александр Сенкевич.

Он добавил, что аппараты ИВЛ не используются ЦИЗ в полном количестве.

— Кроме того, что что сегодня областная инфекционная больница не принимает к себе людей из города, эти ИВЛ еще стоят без дела. У меня просто слов не хватает по поводу блокировки передачи этих ИВЛ. Это же люди будут лечиться. То есть политика в голове у людей некоторых уже зашкаливает, — добавил мэр.

Напомним, областной центр лечения инфекционных заболеваний отказывается принимать жителей города, больных коронавирусом.

Ранее в комментарии корреспонденту НикВести мэр заявил, что Светлана Федорова «либо непрофессионал, либо просто глупая». Так он ответил на ее критику о том, что городской совет не выделяет финансирование медучреждению. Александр Сенкевич отметил, что горсовет не может напрямую финансировать инфекционную больницу, так как она находится в собственности областного совета.

Отметим, ранее в комментарии НикВести главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что в городской больнице №1 временно перестали принимать больных из Николаева и требуют с пациентов за свои деньги покупать медикаменты.

Так, Светлана Федорова говорит, что к ней стали обращаться пациенты с городской больницы №1 с просьбой продолжить их лечение в областной «инфекционке» в связи с тем, что в медучреждении им выставляют списки на 2-3 тысяч гривен на покупки медикаментов.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что не смотря на ее обращения, чиновники до сих пор не решили вопрос размещения детей с коронавирусом, которых кладут во «взрослое» отделение. Ранее она также заявляла, что городская больница № 1 отказывается принимать детей с подозрением на коронавирус.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что он считает, что заявления Светланы Федоровой по поводу неготовности горбольниц лечить COVID-положительных пациентов носят политических характер.