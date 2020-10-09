Министерство цифровой трансформации запустило образовательный сериал к местным выборам-2020 о работе территориальных избирательных комиссий.

Презентация сериала состоялась 8 октября, передает Укринформ.

—Я приглашаю всех, кому не безразлична судьба нашей с вами страны, присоединиться к избирательному процессу и стать гарантом его честности. Сделать это можно, став частью команды территориальной избирательной комиссии. Именно ТИК обеспечивают подготовку и проведение местных выборов. А чтобы разобраться в полномочиях ТИК, особенностях их работы, правах и обязанностях комиссий, Минцифры вместе с партнерами: гражданской сетью ОПОРА и USAID подготовили сериал «ТИК», который уже сегодня доступен на платформе osvita.diia.gov.ua, — сказала во время презентации заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.