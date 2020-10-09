Всемирная организация здравоохранения создала спецгруппу для исследования случаев повторного заражения коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщила председатель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, пишут Буквы.

По ее словам, в настоящее время ВОЗ получает сообщения о случаях повторного инфицирования коронавирусом из многих стран, однако оценок касательно их количества пока нет.

ВОЗ создала специальную группу для исследования случаев реинфекции, чтобы найти ответы на многочисленные вопросы, связанные с этим.

— У нас есть специальная рабочая группа, специально по реинфекции, поскольку у нас есть много вопросов. Что мы хотим понять, это какой иммунный ответ, реакции антител после первой инфекции, какая на момент второй инфекции, растет или сокращается количество антител, что именно происходит, — отметила Ван Керкхове.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считают, что заболеть на коронавирус может 10% всего населения планеты — 760 миллионов человек.