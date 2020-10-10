В Одессе власти намерены дополнительно открыть госпиталь на 90 коек для больных COVID-19.

В горсовете, сейчас решается вопрос об организации госпиталя на базе городской больницы №8, передает УНИАН.

Отмечается, что в этом медучреждении планируется перепрофилировать 90 коек для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, а также дополнительно 10 коек интенсивной терапии.

Для этого больница нуждается в дополнительном обеспечении медицинским оборудованием, в частности кислородными концентраторами.

— Управлению капитального строительства дано поручение разработать проект обеспечения больницы кислородом, по установке криоцилиндров и с разводкой кислорода по палатам. Также рассмотрен вопрос о дальнейшей установке в больнице автономного дизель-генератора, — отметили в мэрии.

Также разрабатываются маршрут пациента и схема зонирования помещений больницы для разделения потоков пациентов.

С сотрудниками больницы обсуждаются вопросы графика работы и дополнительных выплат муниципальных надбавок медработникам, которые будут задействованы в оказании медицинской помощи больным COVID-19.

Составлен план возможного размещения компьютерного томографа в помещениях поликлинического отделения больницы.

В дальнейшем, помимо ковидного госпиталя, при необходимости в ГКБ №8 будут перепрофилированы другие отделения.

В настоящее время в городских медучреждениях Одессы в общей сложности развернуто 680 коек для лечения пациентов с подозрением и лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе 50 коек в родильном доме №2, куда госпитализируют беременных и рожениц из Одессы и Одесской области.

Как сообщалось, в случае, если в течение двух недель в Николаеве ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 не изменится в положительную сторону, город будет переведен в красную карантинную зону.