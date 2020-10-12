Запуск миссии NASA SpaceX Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) состоится в ноябре.

Ранее планировалось осуществить запуск корабля 31 октября, передает Укринформ со ссылкой на NASA.

Начало работы миссии NASA SpaceX Crew-1 на Международной космической станции теперь назначено на середину ноября, чтобы обеспечить компании SpaceX дополнительное время для завершения тестирования оборудования и анализа данных, поскольку компания учитывает нестандартное поведение ракеты-носителя Falcon 9 во время недавней попытки запуска миссии.

Как отмечается, благодаря сотрудничеству со SpaceX, NASA имеет полный анализ данных о запуске и тестированиях компании.

«У нас крепкие рабочие отношения с нашим партнером SpaceX», — сказала Кэти Людерс, директор Управления миссии NASA по исследованиям и операциям.

Миссия NASA SpaceX Crew-1 должна доставить на МКС астронавтов NASA Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннона Уокера, а также специалиста миссии Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи из космического центра Кеннеди во Флориде.

После запуска Crew Dragon проведет ряд маневров, которые завершатся стыковкой с Международной космической станцией. Эта веха ознаменует объединение астронавтов корабля с астронавтами Экспедиции 64 Кейт Рубинс, а также командиром Экспедиции 64 Сергеем Рыжиковым и бортовым инженером Сергеем Кудь-Сверчковым из российского агентства «Роскосмос».

Миссия Crew Dragon является важным шагом для коммерческой программы NASA. Долгосрочные миссии и ротации коммерческих экипажей позволят NASA продолжать важные исследования и технологические расследования, происходящие на борту МКС. Подобные исследования приносят пользу людям на Земле и закладывают основу для дальнейших исследований Луны и Марса.

Напомним, космическое агентство NASA представило в общих чертах план космической программы Artemis, в рамках которой в 2024 году на Луну должны отправить первую в истории женщину-астронавта.