Президента Украины Владимира Зеленского просят досрочно закончить текущий 2020 год.

Соответствующая петиция размещена на сайте главы государства.

В петиции автор ставит вопрос о досрочном объявлении окончания 2020 года любыми доступными способами — приказом, судебным решением, изменений в Конституцию или нормативно-правовым актом. Свою просьбу автор петиции объясняет тем, что текущий год стал катастрофой для Украины и мира.

— Уже никто и не помнит апокалиптических пожаров в Австралии и едва не начавшуюся Третью мировую войну, потому что потом началась настоящая катастрофа — пандемия коронавируса. Добавляем ко всемирному локдауну еще и всемирный кризис и обнищание, пожар в Чернобыле, взрыв в Бейруте и еще кучу жести и делаем вывод, что мы живем в мире апокалипсиса, который отравил жизнь миллиардам людей по всему миру, — говорится в петиции.

Чтобы Администрация президента рассмотрела обращение, оно должно набрать 25 тыс. подписей за три месяца. Пока что на сайте только 34 голоса, но в запасе есть еще месяц.

Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского призывают запретить внедрение технологии 5G в стране из-за «крайне негативного его влияния на здоровье».