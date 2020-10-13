Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предостерег от идеи, что коллективный иммунитет может быть реалистичной стратегией в борьбе пандемией коронавируса. По его словам, такие предложения «просто неэтичные».

Об этом он сказал на брифинге 12 октября, пишет РБК-Украина.

— Коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них. Никогда в истории здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни, — сказал глава ВОЗ.

Он добавил, что слишком мало известно об иммунитете к COVID-19, чтобы знать, достижим ли вообще колективный иммунитет.

— У нас есть некоторые подсказки, но у нас нет полной картины... Позволять опасному вирусу, который мы не до конца понимаем, свободно действовать — это просто неэтично, — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

По оценкам ВОЗ, менее 10% населения имеет какой-либо иммунитет к коронавирусу, а это означает, что подавляющее большинство населения мира остается восприимчивым к нему.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что заболеть на коронавирус могли 10% всего населения планеты — 760 миллионов человек.