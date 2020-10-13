В Нидерландах умерла женщина, у которой повторно обнаружили коронавирус. Это первая смерть в мире после повторного заражения.
Об этом сообщает BNO News.
Умершая, 89-летняя женщина, также страдала от редкой формы лимфомы — макроглобулинемии Вальденстрема.
В начале года она поступила в больницу с лихорадкой и сильным кашлем. Тест на коронавирус оказался положительным. Женщина провела в больнице пять дней, после чего симптомы исчезли.
Через два месяца спустя у женщины снова повысилась температура, появился кашель и одышка.
Пациентка снова получила положительный результат теста на коронавирус. На восьмой день состояние женщины ухудшилось, а через две недели она умерла.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения создала спецгруппу для исследования случаев повторного заражения коронавирусом.
В Нидерландах умерла женщина, у которой повторно обнаружили коронавирус. Это первая смерть в мире после повторного заражения.
Об этом сообщает BNO News.
Умершая, 89-летняя женщина, также страдала от редкой формы лимфомы — макроглобулинемии Вальденстрема.
В начале года она поступила в больницу с лихорадкой и сильным кашлем. Тест на коронавирус оказался положительным. Женщина провела в больнице пять дней, после чего симптомы исчезли.
Через два месяца спустя у женщины снова повысилась температура, появился кашель и одышка.
Пациентка снова получила положительный результат теста на коронавирус. На восьмой день состояние женщины ухудшилось, а через две недели она умерла.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения создала спецгруппу для исследования случаев повторного заражения коронавирусом.