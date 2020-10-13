В Нидерландах умерла женщина, у которой повторно обнаружили коронавирус. Это первая смерть в мире после повторного заражения.

Об этом сообщает BNO News.

Умершая, 89-летняя женщина, также страдала от редкой формы лимфомы — макроглобулинемии Вальденстрема.

В начале года она поступила в больницу с лихорадкой и сильным кашлем. Тест на коронавирус оказался положительным. Женщина провела в больнице пять дней, после чего симптомы исчезли.

Через два месяца спустя у женщины снова повысилась температура, появился кашель и одышка.

Пациентка снова получила положительный результат теста на коронавирус. На восьмой день состояние женщины ухудшилось, а через две недели она умерла.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения создала спецгруппу для исследования случаев повторного заражения коронавирусом.