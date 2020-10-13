С начала карантина статус безработного получили 525 тысяч украинцев — это на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в Государственном центре занятости в ответ на запрос Радио Свобода.

Отмечается, что по состоянию на 12 октября официально зарегистрировано 427 тысяч безработных — это на 59% (159 тысяч) больше, чем на эту же дату 2019 года.

— Наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и Киеве. При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38%, — заявили в центре.

При этом, за период с 12 марта по 9 октября при содействии Центра занятости 342 тысячи украинцев нашли работу. По состоянию на 12 октября в базе госслужбы занятости зарегистрировано 67 тысяч вакансий - на 34% меньше, чем на эту же дату прошлого года.

— По состоянию на 12 октября на одну вакансию претендовало шесть безработных (на соответствующую дату прошлого года — 3 человека), — говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил 6 миллиардов гривен для выплаты пособия по безработице и утвердил порядок использования этих денег.