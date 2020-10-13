Кабинет министров Украины принял решение запретить функционирование заведений общественного питания и ресторанов в ночное время суток. Заведения смогут работать с 7:00 до 22:00.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, 13 октября.

— Работа с 22:00 до 7:00 субъектов хозяйствования с предоставлением услуг общественного питания без организации досуга будет запрещена. Кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос, — говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 13 октября принял решение продлить карантин, введенный из-за коронавируса, до конца 2020 года. Также в правила адаптивного карантина внесли определенные изменения.