С сентября 2019 по сентябрь 2020 в Украине подешевели все овощи «борщевого набора».

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Все овощи «борщевого набора» с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года подешевели: картофель — на 37,9%, до 9,08 грн за кг, репчатый лук — на 35,9% (до 5,73 грн за кг), буряк — на 21,5% (до 5,71 грн за кг), капуста — на 24,3% (до 6,01 грн за кг), морковь — на 3,6% (до 7,92 грн за кг).

Яблоки за указанный период подорожали на 31,5% и в сентябре 2020 года в среднем по Украине стоили 22,31 грн за кг.

Сахар за год подешевел на 1,8% и в сентябре 2020 года стоил в среднем по стране 14,94 грн за кг, подсолнечное масло подорожало на 0,4%, до 35,10 грн за 1 л.

Напомним, в следующие три месяца инфляция, по оценкам экспертов, ускорится вдвое.