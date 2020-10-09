Плохие урожаи и подорожание газа

Первая половина 2020 года прошла под знаком карантина. Внутреннее потребление товаров и услуг в Украине упало, а вслед за ним и производство. В результате остановки экономики инфляция в мае этого года составила всего 1,7%.

В летние месяцы экономический рост и потребительский спрос начали восстанавливаться, но довольно медленно. Поэтому цены на одежду и технику не росли, а на сезонные продукты — и вовсе снижались. Исключением в потребительской корзине были только фрукты, в частности — яблоки и черешня. Их стоимость по сравнению с прошлым годом выросла почти на треть вследствие заморозков весной 2020-го.

Однако к концу лета, как подсчитали в Минэкономразвития, инфляция несколько выросла в годовом измерении — до 2,5%. Это в основном явилось следствием августовского повышения стоимости коммунальных услуг. В частности, из-за подорожания природного газа на 37,7%.

Подорожают хлеб и яйца

Рост цен на газ на мировых рынках, по мнению руководителя аналитического отдела «Альфа-банка Украина» Алексея Блинова, в ближайшие месяцы станет одним из основных факторов роста цен на продовольственные товары. Потому что повысится стоимость их производства и транспортировки.

Более того, констатирует эксперт, аграрии в этом году собрали меньшие урожаи по сравнению с прошлогодними рекордами. Это уже в сентябре привело к росту цен на некоторые продовольственные товары, которые имеют довольно существенное значение в потребительской корзине. Так, за последние две недели более чем на 10% выросли розничные цены на сахар.

Также в международных портах поднялись цены на зерно, подорожало подсолнечное масло. И в ближайшие месяцы это подорожание в полной мере почувствуют и розничные потребители. Всеукраинская организация пекарей уже заявила, что хлеб, вероятно, подорожает. Ведь мука, сахар и масло — основные составляющие хлебобулочных изделий.

Яйца и мясо птицы также будет прибавлять в цене, начиная с октября. Подорожание обусловлено ростом цен на комбикорма и пшеницу. Поэтому на производствах сокращают поголовье птицы. И, по прогнозам Союза птицеводов Украины, вскоре цены на яйца в среднем вырастут на 5 гривен — до 23-25 гривен за десяток.

Эксперты ожидают, что по совокупности этих факторов инфляция по итогам 2020 года достигнет отметки в 4,7%. Подобную динамику прогнозируют и в Нацбанке.

Цены будут расти вслед за «минималкой»

Инфляционный тренд, начатый в сентябре этого года, продлится до конца первого квартала 2021-го, убеждены эксперты.

«Этому будут способствовать дальнейшее восстановление потребительского спроса (после карантина), рост цен на сырые продукты питания и мировых цен на энергоносители, — говорит в комментарии hromadske Богдан Барась, аналитик Dragon Capital. — А также из-за увеличения расходов производителей вследствие резкого повышения минимальной заработной платы на 20% с января 2021 года».

В Минэкономразвития подтверждают, что ключевым фактором, который будет подгонять инфляцию в следующем году, будут именно действия Кабмина и Нацбанка — то есть насыщение экономики деньгами. Как из-за повышения минимальной зарплаты, так и из-за увеличения денежной массы в обращении. Проще говоря, Минфин будет печатать облигации, которые будет выкупать НБУ, печатая новые деньги.

По мнению экспертов, есть вероятность, что правительство попытается повысить административно регулируемые тарифы, сборы, ренту и акцизы.

Таким образом, по оценкам аналитиков, уже в первом квартале 2021 года инфляция достигнет 7%. Чем пробьет диапазон в 4-6%, заложенный Нацбанком. И это станет первым случаем заметного ускорения инфляции за последние три года.

В то же время, пока нет экономических оснований для возвращения инфляции к двузначному уровню, который наблюдался в течение 2014-2017 годов.

Леся Выговская, Hromadske