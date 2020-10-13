Кабинет Министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 185 миллионов гривен для компенсаций пострадавшим в результате лесных пожаров в Луганской области.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время внеочередного заседания правительства во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

— Из резервного фонда государственного бюджета предлагается выделить 185 миллионов гривен, — сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, 300 тысяч гривень люди получат за полностью разрушенный дом, 200 тысяч гривен — это выплата семьям людей, погибших в результате пожара, 50 тысяч гривен — если дом частично разрушен и пострадал, 20 тысяч гривен — если пострадало хозяйство, есть потери.