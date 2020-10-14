Социальная сеть Facebook сообщила, что решила запретить рекламные сообщения, в которых призывают отказаться от вакцинации.

По данным компании, целью новой политики является борьба с дезинформацией, которая может навредить усилиям в области здравоохранения.

В частности, под запрет попадет также реклама, которая открыто рекомендует отказаться от вакцинации.

В то же время, будет разрешены сообщения с критикой разной государственной политике в области вакцинации.

Ранее сообщалось, что компания Facebook объявила, что запретит любой контент, который отрицает или искажает Холокост. Ряд шагов в этом направлении уже были предприняты в августе.