Шведский производитель мебели IKEA объявил, что с конца ноября начнет принимать у своих клиентов старую мебель своего производства и давать за нее купоны на приобретение новой мебели в своем магазине. Так компания хочет приложить усилия к борьбе с засорением окружающей среды.

Об этом сообщает BBC.

Схема будет работать так: сначала IKEA оценивает состояние элемента меблировки, который хочет вернуть клиент, после чего его нужно доставить в магазин в отдел возврата товаров в полностью собранном виде — и уже там стороны согласуют окончательную его стоимость.

Для мебели, которая являются «практически новой», компенсируют 50% стоимости; для мебели в «хорошем состоянии» — 40%, а для «использованной» — только 30%. Компенсацию будут выдавать в виде ваучеров, которыми можно будет рассчитаться в магазинах IKEA.

Вернуть можно будет только мебель, изготовленную IKEA, и прежде всего ту, где нет обивки — например, книжные полки, стулья, столы, табуреты и тому подобное. Начнется прием подержанной мебели в 27 странах 27 ноября — так называемую «черную пятницу».

— Делая экологически сбалансированную жизнь проще и доступнее, IKEA надеется, что эта инициатива поможет клиентам противодействовать чрезмерному потреблению в эту «черную пятницу» и в грядущие годы, - говорится в заявлении компании по случаю объявления инициативы.

Напомним, что шведская компания IKEA, которая специализируется на продаже мебели и товаров для дома, до сих пор не может удовлетворить спрос на свои товары в Украине после запуска онлайн-магазина.