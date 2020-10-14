Канада, США, Австралия, Италия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и Люксембург подписали международный договор об освоении Луны.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NASA.

Упомянутые государства заключили между собой «Соглашение Артемиды» — международный договор об освоении Луны, который регулирует, в том числе, и вопросы добычи на нем полезных ископаемых.

Страны подписали договор в онлайн-режиме в рамках Международного конгресса астронавтов. Характерно, что Россия и Китай этого соглашения не подписывали.

Договор назван в честь американской лунной программы Artemis (Артемида). Его проект предложил Вашингтон.

В США отметили, что подписанные соглашения базируются на положениях Договора о космосе, заключенного еще в 1967 году по инициативе США, Великобритании и СССР. Документ запрещал устанавливать суверенитет над любым космическим телом или его частью. В NASA отмечают, что его формулировки расплывчаты и ограничивают реальное применение документа. С этой целью, как сообщают в агентстве, и был заключен новый договор.

Новое соглашение, в частности, регламентирует добычу ископаемых на Луне — по замыслу NASA, страны, хотя и не имеют права заявлять суверенитет над отдельными участками Луны, но могут добывать ее ресурсы. Документ позволяет создавать базы по добыче полезных ископаемых и «зоны безопасности» вокруг них для предотвращения конфликтов с другими странами.

Глава NASA Джеймс Брайденстайн выразил надежду, что Россия в будущем присоединится к соглашению или, по крайней мере, будет следовать принципам, которые в нем выложены.

Напомним, космическое агентство NASA представило в общих чертах план космической программы Artemis, в рамках которой в 2024 году на Луну должны отправить первую в истории женщину-астронавта.