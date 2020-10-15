Эксперты ООН подсчитали, что к 2030 году изменения климата будут стоить миру около 20 миллиардов долларов ежегодно.

Об этом идет речь в отчете Организации, передает Укринформ.

«За последние 50 лет более 11 000 стихийных бедствий были связаны с опасностями, связанными с погодой, климатом и водой, в результате чего 2 миллиона человек погибли, а экономический ущерб составил 3,6 триллиона долларов. Согласно с новым межведомственным отчетом, в то время, как среднее количество смертей, зарегистрированных для каждого бедствия, снизилось на треть за этот период количество зарегистрированных бедствий увеличилось в пять раз, а экономические потери увеличились в семь раз», — говорится в отчете.

Так, в 2018 году около 108 миллионов человек нуждались в помощи из-за стихийных катаклизмов. Эксперты считают, что к 2030 году это число может увеличиться почти на 50% при затратах около 20 миллиардов долларов в год.

Напомним, большой барьерный риф в Австралии утратил более половины кораллов с 1995 года из-за повышения температуры морской воды, вызванного изменением климата.