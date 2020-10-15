В Украине по состоянию на 15 октября ни один регион не готов к ослаблению карантина. В «красный» список попала и Кировоградская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности, во всех регионах превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней. В целом по стране заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 179,1 при норме в 40. Самый высокий показатель наблюдается в Сумской области — 333,8, в Киеве он составляет 195,7.

Также в трех областях — Донецкой, Луганской и Одесской, заполненность больничный коек превышает 70%. В целом по стране больничные кровати первой волны для лечения коронавируса заполнены на 59,7%. Всего сейчас развернуты 35 150 коек для лечения COVID-19.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 5 062 человек, 73 пациента умерли, еще 951 выздоровел.