В Николаеве, в 299-й бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова продолжается боевая подготовка. Военные оттачивали навыки пилотирования в сложных метеоусловиях.

Об этом сообщается на Facebook-странице 299-й бригады.

— Сейчас успешно отработали летную смену, в ходе которой экипажи штурмовиков Су-25 совершенствовали мастерство пилотирования в сложных метеоусловиях, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее операторы-разведчики 73 Морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого провели совместные учения вместе с коллегами стран НАТО на эсминце «Dragon» Королевских ВМС Великобритании.