Святошинский районный суд Киева объявил в международный розыск бывших бойцов спецподразделения «Беркут». Разыскивают трех человек.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В расстреле 48 активистов Евромайдана обвиняются 5 экс-бойцов «Беркута»: Сергей Тамтура, Александр Маринченко, Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский.

Они были освобождены в конце декабря 2019 года для участия в обмене пленными в рамках договоренностей между президентами Украины и России.

«Беркутовцы» Сергей Тамтура и Александр Маринченко 8 февраля 2020 года вернулись на подконтрольную территорию Украины, а все остальные подсудимые остались в оккупированном Донецке.

Прокуратура утверждает, что Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин, скорее всего, уже находятся не на оккупированных территориях Донбасса.

«По мнению стороны обвинения, они находятся на территории России», — отметил прокурор Игорь Земсков.

В связи с тем, что беркутовцы уклоняются от суда, прокуратура попросила объявить их в розыск. Суд присяжных удовлетворил это ходатайство и остановил рассмотрение дела в отношении Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина до их розыска. Судебный процесс продолжится 25 ноября.

Напомним, следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении бывшему милиционеру роты специального назначения полка милиции особого назначения «Беркут» в деле Майдана.