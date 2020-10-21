Зонд NASA OSIRIS-Rex подлетел к околоземному астероиду Бенну и аккуратно произвел забор грунта с его поверхности для отправки образцов на Землю.

Об успешном выполнении четырехлетней миссии сообщили в NASA. Онлайн-трансляция операции велась на канале NASA.

Диктор трансляции NASA сообщил: «Забор образцов состоялся».

Часть зонда, которая коснулась поверхности астероида – специальная трехметровая штанга. На его конце закреплен барабан, напоминающий воздушный фильтр автомобиля. В момент касания из баллона подался под высоким давлением азот, который поднял вверх грунт и отдельные камни с поверхности.

За 10 секунд устройство должно было собрать порядка 60 грамм вещества.

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