Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 2,4 миллиона больных с COVID-19 — это рекордное количество случаев за неделю (с 12 по 18 октября).

Об этом говорится в недельном отчете Всемирной организации здравоохранения.

Также за неделю зафиксировали 36 тысяч смертей из-за осложнений от коронавирусного заболевания.

В Европе по сравнению с прошлой неделей количество новых случаев возросло на 25% — за неделю зафиксировано более 927 тысяч инфицированных, а умерли более 8 тысяч. Северная и Южная Америка и Юго-Восточная Азия сообщают об уменьшении больных, но эти регионы в совокупности дают половину новых случаев и смертей в мире за неделю.

Так, в Северной и Южной Америке — более 798 тысяч случаев. Большинство из них выявили в США, Бразилии, Аргентине, Колумбии, Мексике. В Юго-Восточной Азии выявлено более 513 тысяч инфицированных, большинство случаев касается Индии — более 440 тысяч. В других странах этого региона фиксируют значительно меньше больных.

Украина за предыдущую неделю оказалась на 11-м месте среди европейских стран по количеству новых больных. У нас с 12 по 18 октября выявлено 37 837 больных с коронавирусным заболеванием. Для сравнения: наибольший прирост больных за неделю во Франции (146 тысяч), Великобритании (114 тысяч) и России (100 тысяч).

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6719 человек, зафиксирован 141 летальный случай, 2686 пациентов выздоровели.