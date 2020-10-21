Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways Ltd приняла решение сократить 5900 рабочих мест из-за пандемии коронавируса. Это 25% персонала компании.
Об этом сообщает Reuters.
Кроме этого, авиакомпания отказалась от регионального бренда Cathay Dragon.
Теперь в авиакомпании пересмотрят контракты с пилотами и бортпроводниками, так как происходит реструктуризация. Им урежут зарплаты.
В итоге реструктуризации планируется, что компания сократит 8 500 должностей, то есть 24% от обычной численности персонала. Но это число включает вакантных 2 600 должностей.
— Глобальная пандемия продолжает оказывать разрушительное воздействие на авиацию, и суровая правда заключается в том, что мы должны коренным образом реструктурировать группу, чтобы выжить, – отметили в авиакомпании.
К слову, авиакомпания Cathay Pacific Airways базируется в Международном аэропорту Гонконга, осуществляет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по 114 пунктам назначения во всем мире.
Cathay Pacific — одна из шести авиакомпаний мира, имеющих пятизвездочный рейтинг Skytrax.
Напомним, что крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada планирует уволить от 19 до 22,8 тысяч сотрудников вследствие сокращения финансирования из-за пандемии коронавируса. Это 50-60% от штата.
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Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways Ltd приняла решение сократить 5900 рабочих мест из-за пандемии коронавируса. Это 25% персонала компании.
Об этом сообщает Reuters.
Кроме этого, авиакомпания отказалась от регионального бренда Cathay Dragon.
Теперь в авиакомпании пересмотрят контракты с пилотами и бортпроводниками, так как происходит реструктуризация. Им урежут зарплаты.
В итоге реструктуризации планируется, что компания сократит 8 500 должностей, то есть 24% от обычной численности персонала. Но это число включает вакантных 2 600 должностей.
— Глобальная пандемия продолжает оказывать разрушительное воздействие на авиацию, и суровая правда заключается в том, что мы должны коренным образом реструктурировать группу, чтобы выжить, – отметили в авиакомпании.
К слову, авиакомпания Cathay Pacific Airways базируется в Международном аэропорту Гонконга, осуществляет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по 114 пунктам назначения во всем мире.
Cathay Pacific — одна из шести авиакомпаний мира, имеющих пятизвездочный рейтинг Skytrax.
Напомним, что крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada планирует уволить от 19 до 22,8 тысяч сотрудников вследствие сокращения финансирования из-за пандемии коронавируса. Это 50-60% от штата.