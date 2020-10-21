В нескольких музеях на территории Музейного острова в Берлине неизвестные повредили как минимум 70 экспонатов, что является одним из крупнейших актов вандализма в послевоенной истории Германии.

Об этом пишет пишет «Европейская правда» ссылаясь на немецкое издание ZEIT и радио Deutschlandfunk,.

По их данным, 3 октября неизвестные залили маслянистой жидкостью по крайней мере 70 экспонатов в Пергамском музее, Старинной национальной галерее, Новом музее и других. Среди них — египетские саркофаги, скульптуры и картины художников XIX века.

Как пишут журналисты, до сих пор информацию об этом не распространяли публично, хотя прошло уже две недели.

По их просьбе в полиции Берлина и Фонде прусского культурного наследия подтвердили, что экспозиции действительно подверглись нападению и по этому факту проводится расследование. Мотивы вандалов пока неизвестны.

Журналисты готовятся обнародовать больше деталей в ближайшие дни.

Напомним, что на Майдане Независимости неизвестные разрушили выставку «Век непокоренных», организованную Национальным музеем Революции Достоинства.