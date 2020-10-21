По состоянию на утро 21 октября в Вооруженных силах Украины выявили 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 20 человек, остальные лечатся дома под наблюдением медицинской службы, сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

Как сообщается, всего в ВСУ коронавирусом болеют 1107 военнослужащих. За время пандемии выздоровели 3433 человек. Также там зарегистрировано 14 летальных случаев.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 394 человека. Число военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, — 42 человека.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6719 человек, зафиксирован 141 летальный случай, 2686 пациентов выздоровели.