Кабинет Министров снял гриф секретности с ряда документов времен СССР, которые были приняты в 1937-1987 годах.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 21 октября, сообщает корреспондент Укринформа.

«Министерством обороны Украины сформирован перечень актов Совета Народных Комиссаров УССР, Совета Министров УССР и приложений к ним, изданных в 1937-1987 годах. Указанные акты имеют гриф секретности «совершенно секретно», «секретно», не соответствует законодательству Украины по вопросам тайн», — говорится в записке.

Принятое распоряжение Кабмина согласовано с рядом министерств и ведомств, а также с Центральным архивом высших органов власти и управления. Этим решением гриф секретности снят с 39 документов.

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