В Испании выявили более миллиона случаев коронавируса — страна стала первым членом ЕС, перешагнувшим эту отметку.

Об этом со ссылкой на официальную статистику сообщает Medical Express.

Накануне в Испании зафиксировано 16 973 новых случая коронавируса, общее количество теперь составляет 1 005 295. Такое число заражений выявлено в стране с 31 января, когда был подтвержден первый диагноз COVID-19.

Испания стала шестым государством мира, превысившим отметку в миллион, - после США, Индии, Бразилии, РФ и Аргентины. Всего в Испании проживают 47 миллионов человек.

На данный момент в стране умерли 34 366 больных, из них 156 за последние сутки.

Напомним, правительство Чехии в связи с распространением коронавирусной болезни объявило локдаун, начиная с 22 октября.