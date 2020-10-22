Об этом говорится в публикации в научном издании Radiotherapy and Oncology.

В учебниках по анатомии утверждается, что в теле человека есть только три большие группы слюнных желез: одна — под языком, вторая — ниже челюсти, а третья — возле ушей. Собственно, так ученые думают уже около 300 лет.

Новую, четвертую группу слюнных желез исследователи из Института рака в Нидерландах обнаружили случайно при поиске клеток рака простаты с помощью сочетания компьютерной томографии и позитрон-эмиссионной томографии — PSMA PET-CT.

Во время сканирования методом PSMA PET-CT врачи вводят в организм пациента радиоактивный «детектор»: он обнаруживает белок глутаматкарбоксипептидазу II, или PSMA. Этот белок присутствует в клетках рака простаты и, по совпадению, в ткани слюнных желез.

И во время одного из таких сканирований исследователи во главе с онкологом Воутером Фогелем обнаружили новую пару слюнных желез длиной около 4 сантиметров в месте, где носовая полость сообщается с глоткой. Это примерно посередине нашей головы.

Чтобы убедиться, что это не совпадение, ученые проверили результаты PSMA PET-CT еще для 100 пациентов — и обнаружили у них ту же пару слюнных желез. Их же нашли и физически — при вскрытии тел двух человек.

Наличие четвертой пары слюнных желез может объяснить побочные эффекты лечения некоторых онкопациентов. Речь идет о лучевой терапии при раке шеи или головы. Во время облучения врачи избегают участков со слюнными железами, ибо их поражение может привести к проблемам с речью или глотанием у пациентов. А поскольку о новой паре слюнных желез до сих пор не было известно, ее вполне могли случайно облучать, что приводило к возникновению побочных эффектов лучевой терапии.

Новый орган исследователи предлагают назвать трубноваликовыми слюнными железами, потому что он расположен над трубным валиком — повышением в носовой части глотки, где расположен хрящ слуховой трубы.

Напомним, группа итальянских исследователей обнаружила неповрежденные клетки мозга у 25-летнего человека, который погиб во время извержения вулкана Везувий почти 2 тысячи лет назад.