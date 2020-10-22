Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что локдаун в Украине могут ввести при 15 тысячах заболевших в день.

Об этом он рассказал в интервью «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

— Месяц тому назад мы считали, что при 9,5 тысячах заболевших в день наша медицина остановится — не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков... На сегодняшний день министр Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун, — сказал Владимир Зеленский.

Вместе с тем президент подчеркнул, что жесткий локдаун полностью остановит экономику Украины, и сейчас его введение «нецелесообразно».

Владимир Зеленский отметил, что оценка количества ежедневных заражений, при котором государство будет вынуждено прибегнуть к жестким карантинным мероприятиям, меняется в зависимости от готовности медицинских учреждений.

По его словам, происходит активное переоборудование больниц и обеспечение медиков.

Он добавил, что одним из определяющих факторов является наличие врачей, которые смогут оказывать помощь больным COVID-19. Их количество пытаются увеличить путем перепрофилирования отделений медучреждений и привлечения интернов и студентов. Но этот ресурс не безграничен.

— Мы не можем перепрофилировать всю медицинскую систему Украины под больных COVID-19. Не могут миллионы врачей неожиданно появиться в Украине. Это большая проблема, и именно поэтому мы обращаемся к людям — мы понимаем усталость, но носите, пожалуйста, маски — не только для себя, но и для своего окружения, — отметил президент.

Напомним, что доклиническая фаза испытаний украинской вакцины-кандидата от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы. Теперь должна начаться клиническая фаза.