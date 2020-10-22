Евросоюз 22 октября обновил перечень третьих стран, с которыми страны-члены могут отменить ограничения свободы движения.

Соответствующая информация обнародована на сайте Европейского Совета.

На основе критериев и условий, которые были определены в рекомендациях от 22 октября, страны-члены могут постепенно отменять ограничения на путешествия через внешние границы для граждан следующих третьих стран: Австралия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Уругвай, Китай (на условиях подтверждения взаимности).

Ограничения на путешествия могут также постепенно отменяться для административных регионов Китая Гонконга и Макао, на условиях подтверждения взаимности.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС в контексте этих рекомендаций.

Критерии, по которым определяется готовность третьих стран к отмене ограничений в свободе передвижения, включают оценку эпидемиологической ситуации и ограничительных мер, включая соблюдение физической дистанции, а также экономические и социальные условия. Все эти факторы рассматриваются вместе.

К странам, являющимися ассоциированными с Шенгенской зоной, принадлежат Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, на которые распространяются эти рекомендации.

Напомним, правительство Чехии в связи с распространением коронавирусной болезни объявило локдаун, начиная с 22 октября.