Евросоюз 22 октября обновил перечень третьих стран, с которыми страны-члены могут отменить ограничения свободы движения.
Соответствующая информация обнародована на сайте Европейского Совета.
На основе критериев и условий, которые были определены в рекомендациях от 22 октября, страны-члены могут постепенно отменять ограничения на путешествия через внешние границы для граждан следующих третьих стран: Австралия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Уругвай, Китай (на условиях подтверждения взаимности).
Ограничения на путешествия могут также постепенно отменяться для административных регионов Китая Гонконга и Макао, на условиях подтверждения взаимности.
Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС в контексте этих рекомендаций.
Критерии, по которым определяется готовность третьих стран к отмене ограничений в свободе передвижения, включают оценку эпидемиологической ситуации и ограничительных мер, включая соблюдение физической дистанции, а также экономические и социальные условия. Все эти факторы рассматриваются вместе.
К странам, являющимися ассоциированными с Шенгенской зоной, принадлежат Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, на которые распространяются эти рекомендации.
Напомним, правительство Чехии в связи с распространением коронавирусной болезни объявило локдаун, начиная с 22 октября.
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Евросоюз 22 октября обновил перечень третьих стран, с которыми страны-члены могут отменить ограничения свободы движения.
Соответствующая информация обнародована на сайте Европейского Совета.
На основе критериев и условий, которые были определены в рекомендациях от 22 октября, страны-члены могут постепенно отменять ограничения на путешествия через внешние границы для граждан следующих третьих стран: Австралия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Уругвай, Китай (на условиях подтверждения взаимности).
Ограничения на путешествия могут также постепенно отменяться для административных регионов Китая Гонконга и Макао, на условиях подтверждения взаимности.
Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС в контексте этих рекомендаций.
Критерии, по которым определяется готовность третьих стран к отмене ограничений в свободе передвижения, включают оценку эпидемиологической ситуации и ограничительных мер, включая соблюдение физической дистанции, а также экономические и социальные условия. Все эти факторы рассматриваются вместе.
К странам, являющимися ассоциированными с Шенгенской зоной, принадлежат Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, на которые распространяются эти рекомендации.
Напомним, правительство Чехии в связи с распространением коронавирусной болезни объявило локдаун, начиная с 22 октября.