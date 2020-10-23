Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла о начале второй волны коронавируса в стране. По его словам, распространение COVID-19 в некоторых регионах страны стало неконтролируемым.

Об этом сообщает Reuters.

—Вторая волна — это реальность. Во многих районах нашей страны эпидемия вышла из-под контроля, — сказал Сальвадор Илла.

При этом власти страны не смогли договориться о введении комендантского часа на видеовстрече между региональными руководителями здравоохранения, но дебаты будут продолжены.

— Мы не собираемся откладывать принятие решения, которое нам кажется необходимым. У нас еще есть время, чтобы предотвратить ухудшение ситуации, — сказал Сальвадор Илла.

По его словам, что Кастилья и Леон пока единственный регион, который официально запросил такую меру.

Но вскоре после этого лидер Валенсии Ксимо Пуиг объявил, что его администрация готовит закон о введении регионального ночного комендантского часа до 9 декабря, несмотря на отсутствие национального консенсуса.

Напомним, Испания стала первой страной в ЕС, где коронавирусом заболели более 1 млн человек.