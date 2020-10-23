В Коломые, что на Прикарпатье, все врачи инфекционной больницы больны коронавирусной инфекцией.
Об этом сказал городской голова Коломыи Игорь Слюзар, пишет «Украинская правда».
По словам мэра, в КНП «Коломыйская инфекционная больница» Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области пациентов обслуживает средний и младший персонал.
Врачи все больны COVID-19, в том числе и руководитель учреждения. В целом в инфекционной больнице работают 17 врачей.
Игорь Слюзар говорит, что в Коломые статистика больных коронавирусной меняется к худшему: «В больнице лежит 21 больной с подтвержденным COVID-19, 24 — под подозрением».
Напомним, что по состоянию на утро 23 октября в Николаевской области 7570 подтвержденных случая COVID-19, из которых 389 работников учреждений здравоохранения.
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В Коломые, что на Прикарпатье, все врачи инфекционной больницы больны коронавирусной инфекцией.
Об этом сказал городской голова Коломыи Игорь Слюзар, пишет «Украинская правда».
По словам мэра, в КНП «Коломыйская инфекционная больница» Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области пациентов обслуживает средний и младший персонал.
Врачи все больны COVID-19, в том числе и руководитель учреждения. В целом в инфекционной больнице работают 17 врачей.
Игорь Слюзар говорит, что в Коломые статистика больных коронавирусной меняется к худшему: «В больнице лежит 21 больной с подтвержденным COVID-19, 24 — под подозрением».
Напомним, что по состоянию на утро 23 октября в Николаевской области 7570 подтвержденных случая COVID-19, из которых 389 работников учреждений здравоохранения.