В Николаеве, который с понедельника, 26 октября, будет находиться в «красной» зоне карантина, не станут ограничивать работу общественного транспорта.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести сообщил мэр Александр Сенкевич перед эфиром программы «Битва за город».

— Сегодня мы обратились на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС о том, что транспорт нельзя останавливать, потому что замирает жизнь, замирает экономика. Нас услышали, между прочим, и исключили транспорт из списка ограничений в «красных» зонах, — сказал Александр Сенкевич.

При этом он добавил, что люди по-прежнему не соблюдают масочный режим в общественном транспорте. В связи с этим, по его мнению, необходимо усилить работу правоохранителей по борьбе с нарушением карантинных ограничений.

Напомним, что сегодня, 23 октября, в связи с увеличением количества случаев коронавируса COVID-19, Николаев перевели из «оранжевой» в «красную» карантинную зону.