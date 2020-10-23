Николаевский городской голова Александр Сенкевич дал подробные пояснения об ограничительных мерах в «красной» зоне.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Согласно новому решению Государственной комиссии в «красной» зоне запрещается:

посещение учебных заведений соискателями образования, кроме учеников (воспитанников) специальных школ и учебно-реабилитационных центров при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников (воспитанников);

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, кроме посетителей «автоконцертов»;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т. п.);

приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

- торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;

- производства банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи;

- торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов;

посещение учреждений соцзащиты, кроме: учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологического помощи, социального патрулирования.

Общественный транспорт продолжает работать при следующих условиях:

заполняемость только по количеству мест для сидения;

санитарная обработка транспортных средств;

жестким остается требование использовать средства индивидуальной защиты как для водителей, так и для пассажиров.

Также с 25 и 26 октября отменяется движение нескольких поездов, курсирующих через Николаев:

№ 317 «Запорожье-Одесса»;

№ 375 «Харьков-Херсон»;

№ 059 «Харьков-Одесса».