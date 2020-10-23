Николаевский городской голова Александр Сенкевич дал подробные пояснения об ограничительных мерах в «красной» зоне.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Согласно новому решению Государственной комиссии в «красной» зоне запрещается:
- торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;
- производства банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи;
- торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов;
Общественный транспорт продолжает работать при следующих условиях:
Также с 25 и 26 октября отменяется движение нескольких поездов, курсирующих через Николаев:
Напомним, что сегодня, 23 октября, в связи с увеличением количества случаев коронавируса COVID-19, Николаев перевели из «оранжевой» в «красную» карантинную зону.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич дал подробные пояснения об ограничительных мерах в «красной» зоне.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Согласно новому решению Государственной комиссии в «красной» зоне запрещается:
- торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;
- производства банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи;
- торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов;
Общественный транспорт продолжает работать при следующих условиях:
Также с 25 и 26 октября отменяется движение нескольких поездов, курсирующих через Николаев:
Напомним, что сегодня, 23 октября, в связи с увеличением количества случаев коронавируса COVID-19, Николаев перевели из «оранжевой» в «красную» карантинную зону.