Реальное общее количество случаев заболевания COVID-19 в Испании превышает 3 миллиона.
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает Reuters.
По словам главы правительства, такое предположение можно сделать на основании недавно проведенного исследования о наличии антител к коронавирусу у населения.
Если экстраполировать полученные данные в масштабах страны, то реальное общее количество инфицированных составляет три миллиона.
В то же время Педро Санчес подчеркнул, что правительство пытается не допустить введения повторного локдауна и сейчас система здравоохранения страны лучше подготовлена, чем во время первой волны пандемии весной.
Однако премьер отметил необходимость приложить больше усилий, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса, в частности, ограничить социальные контакты и свободу передвижения.
Ранее сообщалось, что в Испании выявили более миллиона случаев коронавируса — страна стала первым членом ЕС, перешагнувшим эту отметку.
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Реальное общее количество случаев заболевания COVID-19 в Испании превышает 3 миллиона.
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает Reuters.
По словам главы правительства, такое предположение можно сделать на основании недавно проведенного исследования о наличии антител к коронавирусу у населения.
Если экстраполировать полученные данные в масштабах страны, то реальное общее количество инфицированных составляет три миллиона.
В то же время Педро Санчес подчеркнул, что правительство пытается не допустить введения повторного локдауна и сейчас система здравоохранения страны лучше подготовлена, чем во время первой волны пандемии весной.
Однако премьер отметил необходимость приложить больше усилий, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса, в частности, ограничить социальные контакты и свободу передвижения.
Ранее сообщалось, что в Испании выявили более миллиона случаев коронавируса — страна стала первым членом ЕС, перешагнувшим эту отметку.