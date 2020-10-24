На побережье Намибии экологи нашли семь тысяч мертвых тюленей, которых вымыло с моря. До сих пор причина массовой гибели животных неизвестна.

Об этом пишет Reuters.

Первые смерти тюленей некоммерческая группа Ocean Conservation Namibia (OCN) зафиксировала еще на прошлой неделе. Экологи нашли тысячи животных на полуострове Пеликан-Пойнт. Это место является популярным туристическим регионом, известным большой популяцией тюленей и своей школой дельфинов.

Науд Дрейер, морской биолог из OCN, заявил, что большинство погибших животных — это самки и тюленята. Расследование продолжается, поэтому вполне вероятно, что экологи найдут еще тела животных.

Министерство рыбного хозяйства и морских ресурсов Намибии еще на прошлой неделе заявило, что направит биологические образцы тюленей в Южную Африку, чтобы установить причину смерти животных. Однако до сих пор этого не сделали из-за жесткого контроля по перевозке опасных продуктов животного происхождения.

Сейчас, по словам биолога Дрейера, ученые пытаются установить причину гибели животных, однако до сих пор неизвестно, что именно искать. Среди основных предположений ученых: голодание животных из-за миграции рыбы, а также токсины и болезни.

Напомним, что в Австралии не удалось спасти всех черных дельфинов, которые выбросились на берег у Тасмании. Спасатели подтвердили гибель 380 животных.