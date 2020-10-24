Компания «Johnson & Johnson» продолжила тестирование вакцины от COVID-19. В начале октября они приостанавливали процесс из-за неизвестного заболевания у участника испытания.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Управление по санитарному надзору США начало расследование после того, как у одного участника испытания появилась «непонятная болезнь». Как выяснилось, 12 октября мужчина перенес инсульт после того, как он получил вакцину.

В конце концов специалисты не обнаружили никакой связи с тем, что препарат мог спровоцировать инсульт. Поэтому компании рекомендовали продолжить испытания.

Ранее сообщалось, что компания «Johnson & Johnson» заявила о приостановлении испытания своей вакцины от коронавируса COVID-19 из-за неизвестного заболевания у одного из добровольцев.