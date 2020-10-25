В США в первый день досрочного голосования в субботу, 24 октября, проголосовали 56 миллионов американцев по всей стране.

Об этом сообщает Reuters.

— Жители Нью-Йорка присоединились к потоку более 56 миллионов американцев по всей стране, проголосовавших досрочно с рекордной скоростью, — говорится в сообщении.

Отмечается, что досрочное личное голосование будет продолжаться в штате до 1 ноября.

Отметим, на выборах 3 ноября будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что 50 тысяч избирателей получили ошибочные бюллетени для заочного голосования на выборах в США. Он назвал это фальсификацией выборов.