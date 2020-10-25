В Минске 25 октября в разных частях города зафиксировали военную техника и микроавтобусы с силовиками. Их стягивают перед проведением народной акции против режима Александра Лукашенко.
Об этом сообщает TUT.by.
Параллельно в некоторых районах белорусской столицы выстраиваются цепи солидарности. Многотысячная колонна собралась у ратуши и двинулась в сторону стелы, несмотря на то, что центр уже с утра во многих местах патрулировали силовики.
«С самого утра в Минске в разных частях города была замечена военная техника и микроавтобусы с силовиками. На площади Независимости и у музея ВОВ выставили ограждения. В некоторых районах выстраиваются цепи солидарности», — сообщает издание.
Также говорится о задержаниях протестующих и журналистов.
Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отменил воскресный масштабный провластный митинг в Минске.
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В Минске 25 октября в разных частях города зафиксировали военную техника и микроавтобусы с силовиками. Их стягивают перед проведением народной акции против режима Александра Лукашенко.
Об этом сообщает TUT.by.
Параллельно в некоторых районах белорусской столицы выстраиваются цепи солидарности. Многотысячная колонна собралась у ратуши и двинулась в сторону стелы, несмотря на то, что центр уже с утра во многих местах патрулировали силовики.
«С самого утра в Минске в разных частях города была замечена военная техника и микроавтобусы с силовиками. На площади Независимости и у музея ВОВ выставили ограждения. В некоторых районах выстраиваются цепи солидарности», — сообщает издание.
Также говорится о задержаниях протестующих и журналистов.
Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отменил воскресный масштабный провластный митинг в Минске.