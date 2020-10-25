Явка на местных выборах по всей Украине по состоянию на 16 часов, по данным гражданской сети ОПОРА, составляет 27%.

Об этом заявила глава правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская в Facebook.

— Явка на 16:00 по всей стране, по данным гражданской сети ОПОРА, составляет 27%. Погрешность 0,84%, — заявила Ольга Айвазовская.

Айвазовская добавила, что на местных выборах 2015 года явка по состоянию на 16 часов составила 36,2%. Центральная избирательная комиссия пока не сообщает своих данных о явке по состоянию на 16:00.

Как сообщается на странице ЦИК в Facebook, комиссия никогда не занималась оперативным сбором информации о явке на местных выборах в течение дня голосования, потому что, прежде всего, эти выборы организуются соответствующими ТИК.

Там отметили, что система «ИАС Выборы», которая теоретически могла бы автоматически передавать все данные в ЦИК, не развернута до уровня ТИК, поскольку на это не выделили средств. В то же время в Центризбиркоме отметили, что собирают данные о явке избирателей по собственной инициативе, но процесс обработки и обнародования этих данных занимает много времени.

Напомним, сегодня, 25 октября, по состоянию на 13:00 в Николаеве явка избирателей на местные выборы составила 14,2%.