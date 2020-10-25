Явка на местных выборах по всей Украине по состоянию на 16 часов, по данным гражданской сети ОПОРА, составляет 27%.
Об этом заявила глава правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская в Facebook.
— Явка на 16:00 по всей стране, по данным гражданской сети ОПОРА, составляет 27%. Погрешность 0,84%, — заявила Ольга Айвазовская.
Айвазовская добавила, что на местных выборах 2015 года явка по состоянию на 16 часов составила 36,2%. Центральная избирательная комиссия пока не сообщает своих данных о явке по состоянию на 16:00.
Как сообщается на странице ЦИК в Facebook, комиссия никогда не занималась оперативным сбором информации о явке на местных выборах в течение дня голосования, потому что, прежде всего, эти выборы организуются соответствующими ТИК.
Там отметили, что система «ИАС Выборы», которая теоретически могла бы автоматически передавать все данные в ЦИК, не развернута до уровня ТИК, поскольку на это не выделили средств. В то же время в Центризбиркоме отметили, что собирают данные о явке избирателей по собственной инициативе, но процесс обработки и обнародования этих данных занимает много времени.
Напомним, сегодня, 25 октября, по состоянию на 13:00 в Николаеве явка избирателей на местные выборы составила 14,2%.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Явка на местных выборах по всей Украине по состоянию на 16 часов, по данным гражданской сети ОПОРА, составляет 27%.
Об этом заявила глава правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская в Facebook.
— Явка на 16:00 по всей стране, по данным гражданской сети ОПОРА, составляет 27%. Погрешность 0,84%, — заявила Ольга Айвазовская.
Айвазовская добавила, что на местных выборах 2015 года явка по состоянию на 16 часов составила 36,2%. Центральная избирательная комиссия пока не сообщает своих данных о явке по состоянию на 16:00.
Как сообщается на странице ЦИК в Facebook, комиссия никогда не занималась оперативным сбором информации о явке на местных выборах в течение дня голосования, потому что, прежде всего, эти выборы организуются соответствующими ТИК.
Там отметили, что система «ИАС Выборы», которая теоретически могла бы автоматически передавать все данные в ЦИК, не развернута до уровня ТИК, поскольку на это не выделили средств. В то же время в Центризбиркоме отметили, что собирают данные о явке избирателей по собственной инициативе, но процесс обработки и обнародования этих данных занимает много времени.
Напомним, сегодня, 25 октября, по состоянию на 13:00 в Николаеве явка избирателей на местные выборы составила 14,2%.