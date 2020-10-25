В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«С начала нынешних суток, 25 октября, в районах ответственности наших подразделений нарушений договоренностей, вступивших в действие 27 июля 2020 года, со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. На всех участках линии разграничения наблюдается тишина», — говорится в вечерней сводке.

При этом отмечается, что украинские военнослужащие находятся в готовности к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия.

Напомним, за минувшие сутки, 24 октября, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.