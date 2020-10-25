В Кропивницком на местных выборах на участке, который находится на территории Центральной городской больницы, у трех членов участковой избирательной комиссии обнаружили коронавирус.

Об этом сообщила заместитель председателя Фортечной районной ТИК Оксана Аветесян-Бершадская, передает ОПОРА.

Сейчас помещение избирательного участка обработали, а комиссия продолжает свою работу. По ее словам, у членов комиссии не было никаких признаков болезни.

— Но тест показал, что организм борется с Covid-19. После обработки помещения комиссия работает, хватает кворума, — сказала Аветесян-Бершадская.

Напомним, явка на местных выборах по всей Украине по состоянию на 16 часов, по данным гражданской сети ОПОРА, составляет 27%.