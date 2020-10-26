Национальная полиция начала расследование в отношении работы несовершеннолетних волонтеров на «всенародном опросе», который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко во время брифинга 25 октября.

В частности правоохранители будут проверять давали ли родители всех несовершеннолетних волонтеров свое согласие на работу во время «президентского опрос». По словам Клименко, далеко не у всех были соответствующие документы.

Также на родителей молодой 11-летней девочки полиция составила протокол, ведь заниматься волонтерской деятельностью с согласия родителей можно только с 14 лет.

Напомним, 25 мая, во время проведения местных выборов и параллельного «всенародного опроса» Владимира Зеленского в сети начали появляться свидетельства участия в мероприятии несовершеннолетних.

Также напомним, что украинский политолог Виктор Таран трижды принял участие в опросе, который инициировал Президент Владимир Зеленский.

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.

Общественное движение ЧЕСНО сообщает, что по крайней мере на двух избирательных участках — в Хмельницкой области и в Киеве избиратели могли ответить на 5 вопросов от Президента Владимира Зеленского несколько раз.