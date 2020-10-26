В Департаменте труда и социальной защиты населения Николаевского горсовета похвастались чипсами, которые подарил пенсионерам благотворительный фонд.

Так, на странице Департамента в Facebook от имени терцентра соцобслуживания Центрального района поблагодарили фонд «Фудбенк» за чипсы для 490 подопечных пенсионеров и инвалидов. Позже пост с благодарностями удалили.

«Спасибо благотворителям! Отделение городского территориального центра социального обслуживания Центрального района высказывает глубокую благодарность нашим активным и щедрым социальным партнерам Благотворительному фонду «Фудбенк» (г. Киев) за небезразличие. 490 подопечных нашего центра получили вкусные картофельные чипсы «LAYS», — написал терцентр.

Соцработники процитировали народную мудрость и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с фондом.

«Богатство без щедрости — все равно, что дерево без плодов» — так гласит нам народная мудрость. Ее заветы наследуют наши уважаемые социальные партнеры», — добавили в терцентре социального обслуживания.

Напомним, ранее начальница департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации Оксана Ельчиева отказалась озвучивать список участников АТО и вынужденных переселенцев, которым за счет бюджета в рамках программы «Турбота» планируют приобрести квартиры.