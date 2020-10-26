Проведение местных выборов в воскресенье, 25 октября, не должно стать причиной роста заболеваемости коронавирусом. В целом все предписания по санитарным мерам на участках соблюдались.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «Громадського радіо», пишет РБК-Украина.

Он отметил, что грубых нарушений не было во время работы участков, хотя не везде соблюдались все меры. Главным нарушением было игнорирование прозрачных щитков членами избиркомов и скопление людей на участках.

— Сейчас мы можем констатировать, что в принципе выборы не должны привести к всплеску заболеваемости коронавирусом, — отметил Виктор Ляшко

Также санврач отметил, что за день выборов на участки были вызовы бригад «скорой помощи», в рамках которых 50 человек были госпитализированы.

— За воскресенье у нас было 250 вызовов скорой помощи на участки, 50 человек госпитализированы и произошел один летальный случай. Произошла внезапная остановка сердца и это случилось до приезда медиков, — заявил Виктор Ляшко.

Напомним, явка избирателей на местных выборах в Украине 25 октября составила 36,88% — по результатам обработки 100% информации из всех областей Украины