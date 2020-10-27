В Украине в ноябре планируют проводить 50 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, а к концу года количество проведенных тестов должно еще увеличиться — до 75 тысяч в сутки.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, в начале пандемии в Украине ежесуточно проводили только 200 тестов, однако сейчас этот показатель уже составляет 40 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Степанов отметил, что главная цель — достичь миллиона тестирований ежемесячно.
Очевидно, министр что-то спутал, так как миллион тестов в месяц — это около 33 тысяч в сутки, а такого показателя Украина уже достигла. Если брать 75 тысяч в сутки, то есть заявленную цель Минздрава, это будет 2,25 миллиона в месяц.
Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов предполагает, что усиление карантина в Украине возможно, но в возвращении к полному локдауну нет необходимости.
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В Украине в ноябре планируют проводить 50 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, а к концу года количество проведенных тестов должно еще увеличиться — до 75 тысяч в сутки.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, в начале пандемии в Украине ежесуточно проводили только 200 тестов, однако сейчас этот показатель уже составляет 40 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Степанов отметил, что главная цель — достичь миллиона тестирований ежемесячно.
Очевидно, министр что-то спутал, так как миллион тестов в месяц — это около 33 тысяч в сутки, а такого показателя Украина уже достигла. Если брать 75 тысяч в сутки, то есть заявленную цель Минздрава, это будет 2,25 миллиона в месяц.
Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов предполагает, что усиление карантина в Украине возможно, но в возвращении к полному локдауну нет необходимости.