Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в начале пандемии в Украине ежесуточно проводили только 200 тестов, однако сейчас этот показатель уже составляет 40 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Степанов отметил, что главная цель — достичь миллиона тестирований ежемесячно.

Очевидно, министр что-то спутал, так как миллион тестов в месяц — это около 33 тысяч в сутки, а такого показателя Украина уже достигла. Если брать 75 тысяч в сутки, то есть заявленную цель Минздрава, это будет 2,25 миллиона в месяц.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов предполагает, что усиление карантина в Украине возможно, но в возвращении к полному локдауну нет необходимости.