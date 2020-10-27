Компания Илона Маска SpaceX выпустила бета-версию приложения спутникового интернета Starlink. Месячная подписка на приложение будет стоить 99 долларов, а пакет подключения — 499 долларов.

Об этом сообщает CNBC.

Сейчас приложение доступно только в США для пользователей Apple, но вскоре должно появиться на платформе Google Play.

Первые приглашения на подписку компания разослала по электронной почте. В письме пользователям объяснили, что пока интернет может работать с перебоями.

Пользователи Starlink получат маршрутизатор и антенну приема. Скорость такого интернет-соединения будет колебаться от 50 Мбит/с до 150 Мбит с, а приблизительная задержка сигнала от 20 мс до 40 мс.

Однако, с увеличением количества спутников на орбите, работа Starlink должна значительно улучшиться. Компания ожидает, что уже летом 2021 г. задержка связи будет на уровне 16 мс.

Напомним, 30 мая компания Илона Маска SpaceX впервые за почти 10 лет запустила на МКС американский космический корабль с космонавтами на борту.