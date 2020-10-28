В Николаеве 28 октября работники заведений общественного питания и культурных учреждений города в рамках продолжения мирной акции против ужесточения карантинных мер закроют свои двери для посетителей.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал организатор акции, руководитель джаз-оркестра «Performance Big Band» Владимир Алексеев.