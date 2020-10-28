—Мирная акция в Николаеве продолжается. 28 октября Николаев показывает ещё одну степень организованности: мирная акция #закрытые_двери в знак поддержки и солидарности чтобы показать и доказать, что ответственный культурный бизнес умеет соблюдать карантин и абсолютно все меры безопасности, — заявил Владимир Алексеев.
Участие в акции протеста также примут сотрудники библиотек, школы искусств, дворцов и домов культуры.
— Участники акции должны 28 октября закрыться для посетителей в знак солидарности до подтверждения разрешений работать на законных основаниях, выкладывать фото или видео подтверждение, что бизнес ответственный и не работает, а также владельцы должны вносить свои заведения в единую таблицу для общего доступа и контроля, — отметил Владимир Алексеев.
Напомним, 27 октября, в Николаеве прошел «Мирный митинг» на котором работники заведений общественного питания и сферы культуры просили разрешить им работать после вхождения города в «красную» зону карантина.